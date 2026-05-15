SEMPIO FOODS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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SEMPIO FOODS ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SEMPIO FOODS die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 2044,00 KRW. Im letzten Jahr hatte SEMPIO FOODS einen Gewinn von 357,00 KRW je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 103,73 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 100,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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