DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.799 +0,0%Euro 1,1391 ±0,0%Öl 104,3 -2,1%Gold 4.286 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Senatorin: Fehmarnbelttunnel belebt Wettbewerb um Fluggäste

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) rechnet dank des Fehmarnbelttunnels mit einem verschärften Wettbewerb um Fluggäste und neuen Verbindungen. Leonhard sagte, der Tunnel biete "außerordentliche Chancen" für die Metropolregion. "Die kürzere Reisedauer nach Kopenhagen, wo der Flughafen als Hub verschiedene Verbindungen anbietet, schafft zusätzliche Möglichkeiten und belebt den Wettbewerb."

Werbung

"Wir werden Bereitschaft von deutschen Airlines sehen, Langstreckenangebote ab Hamburg zu machen", sagte Leonhard im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Fluggesellschaften, die dies nicht täten, könnten Marktanteile an Airlines verlieren, die vor allem ab Kopenhagen flögen.

"Wenn der Tunnel fertig ist, fliege ich nicht von Hamburg nach Frankfurt und von Frankfurt nach New York." Dann könne eine Bahnfahrt nach Kopenhagen und ein Abflug von dort die attraktivere Option sein. Zwischen Hamburg und den USA gibt es derzeit keine direkte Verbindung. Leonhard sagte, es gebe aber immer wieder Interesse von Airlines an den Transatlantikflügen.

Fluggäste, die ab Hamburg eine Fernreise antreten, müssen in der Regel zu Knotenpunkten wie Frankfurt fliegen und dort umsteigen. Der Fehmarnbelttunnel soll Zugfahrten zwischen Hamburg und Kopenhagen in zweieinhalb Stunden ermöglichen. Kopenhagen verfügt über einen internationalen Drehkreuzflughafen.

Werbung

Der Fehmarnbelttunnel zwischen Deutschland und Dänemark befindet sich im Bau. Das Fertigstellungsdatum hat sich mehrfach verschoben. Die dänische Projektgesellschaft Femern will demnächst einen neuen Zeitplan mitteilen. Zuletzt war bekanntgeworden, dass der Tunnel voraussichtlich erst 2031 statt wie ursprünglich geplant 2029 fertig werden soll./lkm/hal/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.