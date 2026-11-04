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Sender: Republikanerin verliert Senatssitz in South Carolina

COLUMBIA (dpa-AFX) - Die Republikaner haben im US-Bundesstaat South Carolina Hochrechnungen zufolge einen weiteren Senatssitz an die Demokraten verloren. Die von Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Darline Graham Nordone unterlag bei der Parlamentswahl der Demokratin Annie Andrews, wie die Sender NBC News und CBS News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichteten. Graham Nordone ist die Schwester des im Sommer gestorbenen Senators Lindsey Graham./rin/DP/zb

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