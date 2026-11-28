Sendero Resources hat am 26.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Sendero Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,090 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion Finanzen.net