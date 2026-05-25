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TeamViewer-Aktie fester: Peter Ruchatz wird Chief Marketing Officer

28.05.26 16:22 Uhr
TeamViewer-Aktie höher: Neuer CMO Peter Ruchatz übernimmt | finanzen.net

Der Softwarekonzern TeamViewer hat Peter Ruchatz zum Chief Marketing Officer (CMO) ernannt.

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Die neue geschaffene Position ist unterhalb des Vorstandes im "Senior Leadership Team" angesiedelt, das damit erweitert wird. Ruchartz verfüge über langjährige internationale Führungserfahrung im B2B-Softwaremarketing und werde im September als CMO antreten, teilte TeamViewer mit. Er werde künftig die globale Marketingorganisation des Göppinger SDAX-Unternehmens leiten und die Bereiche Brand, Product Marketing, Demand Generation, Channel Marketing und Pricing verantworten.

Im XETRA-Handel notiert die TeamViewer-Aktie zeitweise 2,04 Prozent höher bei 5,77 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

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