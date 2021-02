Senioren-Union kritisiert Impftermin-Chaos: endlose Warteschleifen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Senioren-Union der CDU prangert "Chaos bei der Terminvergabe für die Corona-Impfungen" an und fordert Konsequenzen. "Die Fehler mit endlosen Warteschleifen und tagelangen Telefonversuchen der Älteren bei der Hotline dürfen sich nicht wiederholen", sagte der Bundesvorsitzende, Otto Wulff, am Dienstag in Berlin.

Welche Gruppen zuerst geimpft werden sollen, ist zwar bundeseinheitlich geregelt. Für die Vergabe der Termine haben die einzelnen Bundesländer aber unterschiedliche Verfahren gewählt - einige setzen etwa auf Hotlines und Online-Anmeldungen, andere verschicken Einladungsbriefe per Post.

Für die Brustkrebs-Vorsorge würden Millionen von Frauen mit konkreten Terminen angeschrieben - "das muss doch auch bei der Corona-Impfung möglich sein", sagte Wulff. Es sei gut, dass Politik und Industrie das Tempo der Impfungen in den kommenden Monaten steigern wollten. Es sei aber auch notwendig, dass pflegende Angehörige und Senioren, die ambulant versorgt würden, mit Vorrang zuhause geimpft würden./abc/DP/fba