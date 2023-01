SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SenioResidenz AG gibt erste vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bekannt



27.01.2023

Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) veröffentlicht heute vorläufige, ungeprüfte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022. Der Wert des Liegenschaftenportfolios stieg insbesondere durch den Zukauf des Neubauprojekts in Aigle «Croix Blanche» im ersten Halbjahr 2022 (26 Wohnungen, wovon 13 geschützte Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen oder altersbedingten Einschränkungen) und durch die Investitionstätigkeiten im Neubauprojekt «Leuenegg» in Oberdiessbach auf CHF 228.4 Millionen (31.12.2021: CHF 213.9 Millionen). Der Mietertrag erhöhte sich im Berichtsjahr um 13.2% auf CHF 10.9 Millionen (2021: CHF 9.6 Millionen). Bei der Marktwertermittlung des Liegenschaftenportfolios verzeichnete die Gesellschaft einen Verlust aus Neubewertung von CHF 2.4 Millionen (2021: Gewinn von CHF 0.2 Millionen). Der Neubewertungseffekt steht in direktem Zusammenhang mit dem betriebsspezifischen Investitionsbedarf entlang der langfristigen Liegenschaftsplanung der Rehabilitations- bzw. Spitalimmobilien in Leukerbad und Richterswil. Inklusive des Neubewertungsverlustes wird für das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ein Gewinn von CHF 4.6 Millionen (2021: CHF 5.9 Millionen) erwartet. Der Gewinn inklusive Neubewertung bewegt sich für das Geschäftsjahr 2022 in einer Grössenordnung von CHF 3.1 Millionen (2021: CHF 4.3 Millionen). Allerdings erhöhte sich der Gewinn exklusive Neubewertungserfolg um rund 24% auf CHF 5.0 Millionen (2021: CHF 4.1 Millionen). Auf Basis des Gewinns pro Aktie1 errechnet sich aufgrund der höheren Aktienanzahl im 2022 als Folge der Kapitalerhöhung vom September 2021 ein voraussichtlicher Gewinn pro Aktie inkl. Neubewertungserfolg von CHF 1.23 und exkl. Neubewertungserfolg von CHF 1.97 (2021: CHF 2.06 inkl. Neubewertungserfolg bzw. CHF 1.96 exkl. Neubewertungserfolg). Die Neubauprojekte «Croix Blanche» in Aigle, «Leuenegg» in Oberdiessbach und «Saline II» in Bad Zurzach verlaufen nach Plan und werden nach den jeweiligen Fertigstellungen ab der zweiten Jahreshälfte bzw. ab Herbst 2023 bedeutend zum Gesamtmietertrag der Gesellschaft beitragen (jährlicher Soll-Mietertrag der drei Liegenschaften zusammen rund CHF 1.6 Millionen nach Staffelungen). Der Jahresbericht 2022 und weitere Details zum Jahresergebnis 2022 werden am 24. Februar 2023 veröffentlicht.





1 Aufgrund der Kapitalerhöhung im September 2021 zur weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie beläuft sich die Anzahl der durchschnittlich ausstehenden Namenaktien im Berichtsjahr 2022 auf 2'555'472 (2021: 2'072383) Namenaktien. Kontaktperson

Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch Disclaimer

