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Senmiao Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

03.07.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Senmiao Technology Limited Registered shs
1,36 USD -0,04 USD -2,86%
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Senmiao Technology hat am 30.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Senmiao Technology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 60,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Senmiao Technology hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,970 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -3,500 USD je Aktie gewesen.

Senmiao Technology hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 54,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,39 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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