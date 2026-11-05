Sensei Biotherapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Sensei Biotherapeutics lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0,79 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,620 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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