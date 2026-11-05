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Sensei Biotherapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sensei Biotherapeutics Inc Registered shs
17.30 EUR 0.30 EUR 1.76 %
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Sensei Biotherapeutics lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,79 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,620 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion Finanzen.net

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