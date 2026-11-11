Senseonics präsentierte Quartalsergebnisse

11.11.26 06:35 Uhr

Senseonics veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Senseonics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,430 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 141,48 Prozent auf 19,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net