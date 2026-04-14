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Heute im FokusHoffnung auf Lösung des Iran-Konflikts: DAX erholt erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - KOSPI mit Rekordhoch -- Lufthansa-Kabinenpersonal folgt den Piloten -- Dell, HP im Fokus
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