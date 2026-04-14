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Heute im Fokus

LVMH: Iran-Krieg belastet Luxus-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück. Nemetschek-Aktie im Blick: Build-Sparte mit HCSS-Übernahme gestärkt. Mercedes-Benz-Aktie: RBC sieht Autobauer mit Problemen im Wettbewerb in China. Zu abhängig von China? EU-Kammer warnt vor Folgen für Europa.