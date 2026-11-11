Sentient Brands hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Sentient Brands gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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