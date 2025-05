SENTIMENT/Anlegerlaune steigt mit den Kursen

DOW JONES--Weiter auf Besserungskurs ist die Laune an den US-Börsen. Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, steigt nun schon die zweite Woche in Folge die Anzahl der Bullen. Mit nunmehr 35,9 Prozent erreicht das Lager der Optimisten schon fast wieder den historisch üblichen Schnitt von über 37 Prozent. Die Anzahl der Bären sinkt entsprechend deutlich, ist aber mit 44,4 Prozent weiterhin sehr hoch. Allerdings waren zum Höhepunkt der China-US-Krise Mitte April fast 60 Prozent der Anleger im Bären-Lager versammelt.

Deutschland wartet eher ab

In Deutschland wird hingegen überwiegend abgewartet: Zunächst hätten die Bären auf steigende Kurse nur mit Eindeckungen reagiert, stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg fest. Die fünfte Woche in Folge mit steigenden DAX-Preisen habe sich natürlich in steigendem Optimismus niedergeschlagen. Der Sentiment-Index der Profi-Anleger sei um 8 Punkte gestiegen, habe damit aber nur die Nulllinie wieder zurückerobert.

Private Investoren hätten sich dagegen kaum bewegt - ihr Sentiment-Index steht mit +21 Punkten weiter deutlich höher. Insgesamt wertet Goldberg die Marktstimmung als ausgeglichen. Die Investoren warteten wohl auf einen deutlichen Impuls nach oben oder unten. Er weist darauf hin, dass internationale Investoren weiter den Markt prägten.

May 15, 2025 05:13 ET (09:13 GMT)