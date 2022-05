SENTIMENT/Bärenlager der US-Anleger weiter gut gefüllt

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch wenn einige US-Privatanleger aus dem Lager der Bären zu den Bullen gewechselt sind, gibt es dort weiter rund doppelt soviele Pessimisten wie Optimisten. Damit erholte sich das Sentiment der US-Privatanleger zwar leicht, befindet sich aber nach Einschätzung von Robert Rethfeld vom Wellenreiter weiterhin auf der Seite der Angst. Von der Seitenlinie schaut nur noch ein Fünftel der privaten Investoren zu, ein historisch niedriger Wert.

Wie aus dem wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen von 16,4 auf 26,9 Prozent. Dies liegt weiter deutlich unter dem historischen Mittel bei 38 Prozent. Das Lager der Pessimisten stellt mit 52,9 (59,4) Prozent weiter die größte Gruppe. Von der Seitenlinie schauen nur noch 20,3 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 24,2 Prozent in der Vorwoche.

Das Sentiment der Privatanleger an der Börse Frankfurt hat sich unterdessen kaum bewegt. Sentiment-Analyst Joachim Goldberg interpretiert es dahingehend, dass die Gewinne der bereits seit fünf Wochen in der Mehrheit befindenden Pessimisten nicht hoch genug waren, um zu Gewinnmitnahmen in Form von Rückkäufen zu verleiten.

In Deutschland verharrte der "Bullenanteil" der Privatanleger bei 35 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bären fiel um einen Prozentpunkt auf 44 Prozent, der Anteil des neutralen Lagers stieg um jenen Prozentpunkt auf nun 21 Prozent.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2022 04:51 ET (08:51 GMT)