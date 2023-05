SENTIMENT/Börsenstimmung wird deutlich negativer

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich verschlechtert hat sich die Stimmung der US-Anleger in der vergangenen Woche. Gemäß der aktuellen Umfragedaten des Anlegerverbandes AAII blieb das Bullen-Lager zwar konstant bei 24,1 Prozent der Marktteilnehmer, jedoch wuchs das Lager der negativ gestimmten Anleger in einem Schub auf 44,9 Prozent, nachdem es in der Vorwoche noch bei 38,5 Prozent gelegen hatte.

Die Proportionen historisch betrachtet völlig untypisch: Im langfristigen Durchschnitt sind nur 31,0 Prozent der US-Anleger Bären und der normale Bullen-Anteil beträgt 37,5 Prozent. Die Umfrage wurde allerdings abgeschlossen, bevor die US-Notenbank am Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekanntgab.

Auch für Deutschland konstatiert Sentiment-Experte Joachim Goldberg einen Anstieg der negativen Stimmung. Vor allem die Profis treibe es auf die bärische Seite, stellt er im Rahmen seiner wöchentlichen Umfrage im Auftrag der Börse Frankfurt fest. Bei den Profis hätten 5 Prozent ihre Aktien verkauft und 7 Prozent seien sogar auf die Short-Seite gewechselt. Der Sentiment-Index dieser Gruppe fiel auf -26 Punkte, der Sentiment-Index der Privatanleger auf -17 Zähler. Damit zeigt sich in Deutschland ein ähnlich drastischer Stimmungsumschwung wie in den USA: Während sich damit bei den Privaten die Stimmung nur um 3 Indexpunkte verschlechterte, waren es bei den Profis 12 Punkte.

Bei rund 16.000 Punkten im DAX werde die Luft dünn, dazu komme eine weiter angespannte Nachrichtenlage, nennt Goldberg als wahrscheinliche Gründe. Allerdings reiche die Positionierung der Pessimisten wohl alleine nicht aus, um im Falle eines erneuten Überschreitens der 16.000er-Linie beim DAX einen deutliche Short-Squeeze auszulösen.

May 04, 2023 06:12 ET (10:12 GMT)