SENTIMENT/Bullen-Lager gewinnt nur in USA mehr Zulauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleger an der Wall Street werden zunehmend optimistischer. Wie schon in der Vorwoche setzt sich die langsame Bewegung aus dem Bären-Lager hinein zu den Bullen fort. Händler loben diesen gemächlichen Meinungswandel, denn dies deute auf einen sachlich begründeten und damit langfristigen Stimmungswandel. Wie der US-Anlegerverband AAII in seiner jüngsten Umfrage unter US-Privatanlegern festgestellt hat, ist das Lager der Bullen auf 32,2 Prozent nach 30,6 Prozent in der Vorwoche geklettert. Der Anteil der bearishen Anleger fiel auf 36,7 Prozent zurück nach 38,9 Prozent. Die Neutralen zeigten sich fast unverändert bei 31,2 Prozent.

Historisch liegt das Bullen-Lager in den USA um die 38 Prozent. Damit gibt es noch ein großes Potenzial an Käufern, die noch in den Markt investieren müssen. Umgekehrt liegen die Bären im Schnitt nur bei 30,5 Prozent, was derzeit auf immer noch zu viele negativ gestimmte Investoren deutet.

Stimmungsumschwung im DAX etwas zu schnell

Für den deutschen Aktienmarkt stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen der Umfrage der Börse Frankfurt fest, dass sich Marktbeobachter derzeit schwer tun mit der Einordnung, ob eine Trendwende erfolgt sei oder es sich nur um eine Bärenmarkt-Rally handelt. Anders als in den USA stellt er fest, dass hierzulande den mittelfristig orientierten professionellen Anlegern der Aufwärtsschwung zu schnell zu gehen scheint.

Daher hätten nur 2 Prozent von ihnen gekauft, dagegen seien 8 Prozent sogar short gegangen. Die Stimmung sei damit im DAX bearisher geworden. Private Anleger hätten sich in die gleiche Richtung bewegt, nur seien sie noch etwas pessimistischer.

Goldberg vermutet aber, dass dieser Pessimismus nicht aus ökonomischen Überlegungen entstanden sei, sondern eher wegen der "attraktiven Verkaufsniveaus" nach 11 Prozent Kursgewinnen an der deutschen Börse. Der Verhaltensökonom bewertet die Lage daher unter dem Strich als positiv: Diese Neu-Pessimisten könnten ab 13.250/13.300 Punkten ihre Positionen schließen und so wieder zusätzliche Nachfrage nach Aktien schaffen.

