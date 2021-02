SENTIMENT/Bullen verlassen das DAX-Parkett

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine deutliche Eintrübung der Stimmung ist unter den Privatanlegern in Deutschland zu beobachten. Hier kam es gegenüber der Vorwoche zu einem Wechsel aus dem Bullen- in das Bärenlager. Im Wesentlichen liegt dieser Veränderung das Verhalten einer Gruppe von 7 Prozent aller befragten Privatanleger zugrunde, die ihre bullishen Positionen aus der Vorwoche wahrscheinlich mit Gewinn glattgestellt und ebenfalls mit Short-Positionen nun auf einen stärkeren Rücksetzer des DAX setzen, mutmaßt Sentiment-Analyst Joachim Goldberg.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, fiel der Bullenanteil der Privatanleger um 8 Prozentpunkte auf nun 41 Prozent. Das Lager der Bären füllte sich um 7 Prozentpunkte auf 36 Prozent. 23 Prozent der Privatanleger schauen nun von der Seitenlinie zu, mit einem Plus von einem Prozentpunkt entspricht.

An der Wall Street zeigt sich die Stimmungslage dagegen kaum verändert gegenüber der Vorwoche. Stärkster Gewinner ist hier die Gruppe der Privatanleger, die nun von der Seitenlinie zuschaut. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey fiel das Bullenlager auf nun 37,4 Prozent, was einem kleinen Minus von 0,3 Prozentpunkten entspricht. Im Lager der Pessimisten befinden sich 35,6 Prozent, hier fiel das Minus mit 2,7 Prozentpunkten etwas höher aus. Alle sind das neutrale Lager gewechselt, nun schauen 27,1 Prozent von der Seitenlinie dem Geschehen an der Wall Street zu.

