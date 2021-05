SENTIMENT/Bullenstimmung steigt nur an der Wall Street

FRANKFURT (Dow Jones)--Unverändert bullish zeigt sich die Stimmung der Anleger an den US-Börsen. An der Wall Street hat sich die ohnehin dominante Bullenlaune sogar noch weiter verbessert. Wie die aktuelle Umfrage des Anlegerverbands AAII zeigt, stieg der Bullen-Anteil unter den Investoren auf 44,3 Prozent nach 42,6 Prozent in der Vorwoche an. Umgekehrt verkleinerte sich das Bärenlager noch weiter auf 23,1 nach 25,7 Prozent.

In Deutschland stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg hingegen fest, dass die Mehrheit der Anleger höhere Risikoprämien einfordere. Mit der ersten Korrekturbewegung innerhalb einiger Wochen habe sich die Stimmung der befragten professionellen Anleger nochmals deutlich verschlechtert: 9 Prozentpunkte seien sogar aus dem neutralen Lager zu den Bären gewechselt und short gegangen. Das drücke den Sentiment-Index dieser Gruppe auf minus 24 Punkte.

Künftige Geldpolitik macht vorsichtig

Goldberg findet es bemerkenswert, dass sich die bisherigen Bären nicht zu Gewinnmitnahmen haben hinreißen lassen: Er vermutet, dass sich die Profis zu großen Teilen auf eine Straffung der US-Geldpolitik einstellen. Anders als die privaten Anleger, von denen 5 Prozentpunkte von der Pessimisten- zur Optimistenseite gewechselt sind.

Unter dem Strich sieht der Sentiment-Experte trotz der Erwartung einer "erhöhten Risikoprämie" seitens vieler institutioneller Investoren, noch ausreichend Nachfragepotenzial bei niedrigerem Niveau. Dieses Potenzial könnte auf der anderen Seite in einer Squeeze die Preise nach oben treiben.

