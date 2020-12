SENTIMENT/DAX-Anleger bullisch - US-Anleger wechseln an Seitenlinie

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Marktstimmung ist für Sentiment-Analyst Joachim Goldberg für das Jahresende megabullisch. Goldberg vermutet, dass einige Ex-Bären beim Rücksetzer des DAX im Verlauf Gewinne mitgenommen haben und andere seit dem Vortag in einem Mini-Short-Squeeze stecken. Unter dem Strich hält der Verhaltensökonom den Optimismus noch nicht für gefährlich. Sollten die Kurse weiter steigen, kämen die verbliebenen hartnäckigen Pessimisten in ziemliche Bedrängnis. Bei den Privatanlegern stieg der Börse Frankfurt Sentiment-Index um 12 Punkte und notiert nun bei plus 25. Dabei lässt sich feststellen, dass die Pessimisten aus der Vorwoche vollumfänglich ihre Meinung um 180 Grad gedreht und sich so zu den bereits vorhandenen Optimisten gesellt haben.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, stieg der Bullenanteil der Privatanleger um 6 Prozentpunkte auf nun 51 Prozent, damit ist über die Hälfte der Befragten optimistisch. Das Lager der Bären leerte sich um 6 Prozentpunkte auf 26 Prozent. Unverändert 23 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu.

An der Wall Street verharrt die Stimmung auf einem hohen Niveau, auch wenn die US-Privatinvestoren etwas skeptischer geworden sind. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey fiel das Bullenlager um 4,6 Prozentpunkte auf nun 43,4 Prozent. Im Lager der Pessimisten befinden sich 26,3 Prozent und damit 0,6 Prozentpunkte weniger als vor Wochenfrist. Neutral sind nun 30,3 Prozent der Befragten gestimmt, was einem Plus von 5,2 Prozentpunkten entspricht.

