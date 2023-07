SENTIMENT/DAX-Anleger haben keine Lust auf Rally

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Skepsis unter DAX-Anlegern nimmt wieder zu. Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den institutionellen Anlegern um 2 Punkte auf 31 Prozent gefallen, bei den Privatanlegern fiel der Rückgang mit 6 Punkten auf 29 Prozent noch deutlicher aus. Das Bärenlager der Profis vergrößerte sich um 5 Punkte auf 47 Prozent, bei den Privaten verkleinerte es sich um 4 Punkte auf 41 Prozent. Damit sind 22 Prozent (-3) der Profianleger neutral positioniert und 30 Prozent (+10) der Privatanleger.

Nach Einschätzung von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg haben Anleger "keine Lust auf Rally". Goldberg sieht die relativ hohen DAX-Stände als Auslöser, die Mehrheit rechne mit einer andauernden Seitwärtsbewegung. Während Privatanleger den DAX eher in der Mitte des Bandes sähen, vermuteten institutionelle Investoren die Obergrenze bei 16.250 und 16.300 Punkten, glaubt Goldberg. Nachfrage erwartet der Analyst an der Unterseite bei 15.750 bzw. 15.800 Punkten. Allerdings hält er die Positionen für sehr klein. In der Summe stelle dies eine "leicht positive Note" dar.

Völlig anders stellt sich derweil die Entwicklung an der Wall Street dar. Laut der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) ist das Bullenlager unter den US-Privatanlegern massiv auf 51,4 Prozent nach 41 Prozent in der Vorwoche gewachsen. Das Bärenlager verkleinerte sich auf 21,5 Prozent von 25,9 Prozent. Damit sind 27,1 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach 33,1 Prozent zuvor.

