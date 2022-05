SENTIMENT/DAX-Anleger werden mutiger - "Herantasten an den Boden"

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz der sehr schwierigen Lage an den Börsen hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt merklich aufgehellt. Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den institutionellen Anlegern um 9 Punkte auf 49 Prozent gestiegen, bei den Privaten fiel der Anstieg mit plus 4 Punkte auf 39 Prozent moderater aus.

Das Bärenlager der Profis verkleinerte sich um 1 Punkt auf 30 Prozent (Private: -7 Punkte auf 37 Prozent). Damit sind 21 Prozent (-8) der Institutionellen neutral gestimmt und 24 Prozent (+3) der Privatanleger.

"Extrem negative Kommentierungen, fallende Aktienkurse, miserable ökonomische Aussichten - das waren die Vorzeichen, unter denen die Finanzmärkte seit unserer vergangenen Sentiment-Erhebung standen", so Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Dennoch habe die Zahl positiv eingestellter Investoren mit der aktuellem Befragung sogar noch zugenommen. Per Saldo sei sogar mancherorts zu bereits bestehenden "bullishen" Engagements - vermutlich in den fallenden Markt hinein - hinzugemischt worden.

Goldberg spricht von einem "Herantasten an den Boden" und warnt, dass sich diese positive Stimmung für den DAX am Ende als deutliche Belastung herausstellen könnte.

Deutlich weniger euphorisch stellt sich das Bild in den USA dar. Laut der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors ist der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern auf 24,3 Prozent von 26,9 Prozent gefallen. Das Bärenlager verkleinerte sich leicht auf 49 Prozent von zuvor 52,9 Prozent. Damit sind 26,6 Prozent der Privatanleger neutral gestimmt nach 20,3 Prozent.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2022 05:39 ET (09:39 GMT)