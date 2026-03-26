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SENTIMENT/DAX-Anleger werden vorsichtiger - aber keine Kapitulation

26.03.26 11:23 Uhr

DOW JONES--Die DAX-Anleger werden zunehmend vorsichtiger. Wie der jüngsten wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil der Institutionellen Anleger um 3 Prozentpunkte auf 51 Prozent gefallen. Unter den Privatanlegern fiel dieser Anteil um 5 Prozentpunkte auf 48 Prozent. 32 Prozent (+3) der Profis sind Bären und 36 Prozent (+8) der Privaten. Damit sind unverändert 17 Prozent der Institutionellen neutral gestimmt und 16 Prozent (-3) der Privatanleger.

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Sentiment-Analyst Joachim Goldberg nimmt an, dass die Mehrheit der Käufer am Montag eingestiegen ist und bei schon geringen Kursgewinnen wieder verkaufen könnten, ab 23.600/650 Punkten. Auch nach unten sieht er diese Gruppe unter 22.000 als Abgeber. In der Summe biete die Behavioral Finance keinen Lichtblick. Dazu müsse sich die Nachrichtenlage nachhaltig stabilisieren.

Dagegen hat sich die Stimmung unter den US-Privatanleger verbessert, wenngleich absolut betrachtet von einem sehr viel niedrigeren Niveau. Laut der Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil auf 32,1 von 30,4 Prozent gestiegen. 49,8 Prozent der US-Privaten sind Bären nach 52 Prozent in der Vorwoche. Neutral gestimmt sind 18,1 Prozent nach zuvor 17,6 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 06:24 ET (10:24 GMT)