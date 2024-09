SENTIMENT/DAX bleibt in Bullenhand

Weiter in Hochstimmung präsentieren sich die DAX-Anleger. Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen sind, gehören weiter 41 Prozent der Profianleger dem Bullenlager an. Bei den Privaten wuchs dieser Anteil um 2 Punkte auf 53 Prozent. Weiter sind 42 Prozent der Institutionellen Bären, bei den Privatanlegern sind es nur 30 Prozent (-2). Damit sind in beiden Anlegergruppen weiterhin 17 Prozent neutral positioniert.

Sentiment-Analyst Joachim Goldberg weist auf die starke Polarisierung zwischen Profi-Bullen und -Bären mit jeweils einem Anteil von mehr als 40 Prozent der Befragten hin. Die Pessimisten sieht er unter Wasser, bei den Optimisten rechnet er ab 19.200/250 DAX-Punkten mit Gewinnmitnahmen als Bremser. Unterm Strich sei die Situation weiter Sentiment-technisch günstig. Die Bären dürften nach unten versuchen, ab 18.600/650 aus ihren Schieflagen herauszukommen.

Auch bei den US-Privatanlegern bleibt die Stimmung gut. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind 49,6 Prozent der Befragten bullisch. Das sind zwar etwas weniger als die 50,8 Prozent in der Vorwoche, es ist aber weiter ein sehr hohes Niveau. Dem Bärenlager gehören 23,7 Prozent an nach 26,4 Prozent in der Vorwoche und dem Lager der Neutralen 26,7 nach 22,8 Prozent.

September 26, 2024