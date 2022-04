SENTIMENT/DAX-Privatanleger fassen wieder Mut

Der Krieg in der Ukraine und andere Risiken scheinen zunehmend ihren Schrecken zu verlieren. Laut der wöchentlichen DAX-Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse ist der Bullenanteil bei den Privatanlegern um 5 Punkte auf 34 Prozent gestiegen. Die Institutionellen bleiben vorsichtig - hier schrumpfte der Bullenanteil um 5 Punkte auf 35 Prozent. 40 Prozent (-3 Punkte) der Profis sind Bären und 40 Prozent (-5) der Privaten. Damit sind unverändert 26 Prozent der Privatanleger neutral gestimmt, bei den Profianlegern stieg der Anteil um 8 Punkte auf 25 Prozent.

Nach Ansicht von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg gewöhnen sich die Anleger an die Gemengelage. Goldberg sieht eine leicht bessere Ausgangslage für weitere Kurssteigerungen. "Allerdings dürften die Bäume nicht in den Himmel wachsen", denn ab 14.500 und 14.550 Punkten erwartet er Abgaben, die dort "zumindest temporär ein gewisses Hindernis darstellen dürften".

Auch in den USA hat sich die Stimmung etwas verbessert, allerdings von einem sehr niedrigen Niveau aus. Wie der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors unter US-Privatanlegern zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil etwas auf 18,9 von 15,8 Prozent in der Vorwoche gestiegen. Das Bärenlager verringerte sich auf 43,9 Prozent nach 48,4 Prozent. Damit sind 37,3 Prozent der Anleger neutral gestimmt nach 35,7 Prozent zuvor.

