SENTIMENT/DAX-Profianleger greifen wieder zu

Die Profianleger am deutschen Aktienmarkt scheinen lange genug gewartet zu haben. Wie der jüngsten wöchentlichen Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den institutionellen Anlegern um 7 Punkte auf 42 Prozent gestiegen. Bei den Privaten schrumpfte das Bullenlager um 3 Punkte auf 40 Prozent. 29 Prozent (-9 Punkte) der Profis sind bärisch gestimmt, bei den Privatanlegern sind es 37 Prozent (+4). Damit sind 29 Prozent (+2) der Institutionellen neutral gestimmt und 23 Prozent (-1) der Privaten.

"Genug gewartet", sagt Sentiment-Analyst Joachim Goldberg zum Stimmungswechsel der Profis. Den Profis könnte trotz der "berechtigten" Skepsis in der Marktberichterstattung einfach die Geduld ausgegangen sein. Nach Ansicht von Goldberg haben die Bären schon länger unter Wasser gelegen. Unterm Strich stelle die heutige Erhebung eine leichte Belastung für den DAX dar. An der Oberseite rechnet Goldberg ab 16.000 DAX-Punkten mit Gewinnmitnahmen der Bullen, an der Unterseite fehle jetzt ab 15.330/15.380 Unterstützung.

Genau wie im DAX hat sich die Stimmung unter den US-Privatanlegern eingetrübt. Laut der jüngsten Sentiment-Befragung der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil auf 26,1 Prozent von zuvor 33,3 Prozent gefallen. Der Bärenlager schrumpfte nur leicht auf 34,5 Prozent von zuvor 35 Prozent. Damit sind 39,5 Prozent neutral positioniert nach zuvor 31,6 Prozent.

April 13, 2023 05:07 ET (09:07 GMT)