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SENTIMENT/DAX-Profis stellen Shortpositionen glatt

30.04.26 13:07 Uhr

Kein einheitliches Bild ergibt die jüngste DAX-Stimmungserhebung der Deutschen Börse. Der Bullenanteil der institutionellen Anleger ist um 9 Punkte auf 44 Prozent gestiegen. Bei den Privatanlegern verkleinerte sich der Anteil um 7 Punkte auf 41 Prozent. Das Bärenlager der Profis verkleinerte sich stark um 14 Punkte auf 27 Prozent, bei den Privaten stieg er um 3 auf 37 Prozent. Damit sind 29 Prozent (+5) der Institutionellen neutral gestimmt und 22 Prozent (+4) der Privatanleger.

Auf die schwache Börsenwoche reagierten die Profis mit dem Glattstellen ihrer Short-Positionen, wie Sentiment-Analyst Joachim Goldberg vermutet. Er erklärt die verschobenen Erwartungen mit den relativen Entwicklungen der Marktstimmung. Dennoch wertet Goldberg die stimmungstechnische Lage für Kursgewinne als jetzt schlechter. Es fehle die langfristige Nachfrage nach deutschen Aktien und an der Oberkante seien ab 24.550 und 24.600 Punkten Gewinnmitnahmen zu erwarten.

Bei den US-Privatanlegern kam es zu einem Stimmungsknick. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil auf 38,1 Prozent von zuvor 46 Prozent gefallen. Dien Bären sind nun mit 39,7 nach 34,4 Prozent in der Vorwoche vertreten. Damit sind nun 22,2 Prozent der US-Privatinvestoren neutral positioniert nach 19,5 Prozent in der Erhebung zuvor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 07:08 ET (11:08 GMT)