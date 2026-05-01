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SENTIMENT/DAX-Profis wechseln ins Bärenlager

21.05.26 10:49 Uhr

DOW JONES--Einmal mehr ist die Stimmung unter DAX-Anlegern geteilt. Wie der jüngsten Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind nur noch 34 Prozent (-12 Punkte) der institutionellen Anleger bullisch gestimmt. Unter den Privatanlegern stieg dieser Anteil indes um 4 Punkte auf 44 Prozent. 38 Prozent (+10 Punkte) der Profis sind nun Bären, bei den Privaten sind es 36 Prozent (-2 Punkte). Damit sind 28 Prozent (+2) der Institutionellen neutral gestimmt und 20 Prozent (-2) der Privatanleger.

Sentiment-Analyst Joachim Goldberg nennt die bereits sehr hohe Aktienquote, Inflationssorgen und steigende Anleiherenditen als mögliche Gründe der Vorsicht der institutionellen Anleger. Anders agierten die privaten Anleger, deren Stimmung gestiegen sei. Unterm Strich habe sich die untere Stütze leicht verbessert. Die neuen Bären könnten knapp unter der 24.000er-Linie als Nachfrager auftreten, glaubt Goldberg.

Im Gegensatz zu den DAX-Privatanlegern sind die Privaten an den US-Börsen deutlich vorsichtiger geworden. Wie die wöchentliche Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeigt, ist das Bullenlager kräftig geschrumpft auf 31,7 Prozent von 39,3. Das Bärenlager verzeichnete einen starken Zulauf auf 43,6 Prozent nach 36,6 in der Woche zuvor. Damit sind 24,7 Prozent der US-Privatanleger neutral positioniert nach 24,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 04:49 ET (08:49 GMT)