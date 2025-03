SENTIMENT/DAX-Profis wechseln ins Bullenlager

DOW JONES--Die Institutionellen Anleger am deutschen Aktienmarkt werden mutiger. Wie der jüngsten DAX-Erhebung der Deutsche Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil dieser Anlegergruppe um 12 Prozentpunkte auf 44 Prozent gestiegen. Bei den Privatanlegern sank dieser Anteil um 2 Punkte auf 44 Prozent. 37 Prozent (-9 Prozentpunkte) der Profis sind Bären und 40 Prozent (+2) der Privaten. Damit sind 19 Prozent (-3) der Institutionellen neutral gestimmt und unverändert 16 Prozent der Privatanleger.

"Die Auf- und Absprünge das DAX um 3 Prozent pro Tag in den vergangenen Tagen haben etliche professionelle Investorinnen und Investoren in die Bredoullie gebracht", so Sentiment Analyst Joachim Goldberg. 9 Prozent hätten nun die Reißleine gezogen und ihre Short-Engagements geschlossen - viele in Short-Squeeze-Not. 12 Prozent seien direkt long gegangen. Unter dem Strich sieht Goldberg nun größere Schieflagen aus den Vorwochen als bereinigt an.

Vergleichsweise moderat fallen dagegen die Veränderungen unter den US-Privatanlegern aus. Wie der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil mit 19,3 nach 19,4 Prozent praktisch konstant geblieben. Das Bärenlager verkleinerte sich auf 57,1 von 60,6 Prozent - die Stimmung bleibt damit schlecht. 23,6 Prozent der US-Privatanleger sind neutral gestimmt nach 20 Prozent in der Vorwoche.

March 06, 2025 05:16 ET (10:16 GMT)