SENTIMENT/DAX-Profis werden noch pessimistischer

Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Fed: Wirtschaft wird durch Corona-Krise hart getroffen -- Zalando schreibt operativ rote Zahlen -- Drägerwerk hebt Prognose an

EVOTEC baut Nanomedizin durch strategische Partnerschaft aus. IWF - Pandemie bringt Asiens Wachstum zum ersten Mal seit 60 Jahren zum Stillstand. Gutachten: Zweifel an Zulässigkeit von Vermögensabgabe wegen Corona. Bonitätsprüfer erwarten drastischen Insolvenz-Anstieg in Deutschland. Tesla schließt sich Blockchain-Pilotprojekt an.