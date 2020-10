SENTIMENT/Gelernte Sorglosigkeit der Anleger nun Belastungsfaktor

FRANKFURT (Dow Jones)--"Der DAX fällt wie ein Stein, und die Anleger steigen ein", so Joachim Goldberg mit Blick auf die Stimmung unter DAX-Anlegern. Laut der neuen Umfrage der Deutschen Börse hat das Bullenlager Zulauf bekommen. Bei den institutionellen Anlegern wuchs es um 4 Prozentpunkte auf 41 Prozent, bei den Privaten um 7 Punkte auf 41 Prozent. Verglichen mit der Umfrage eine Woche zuvor schrumpfte das Bärenlager unter den Privaten um 3 Punkte auf 43 Prozent und der neutrale Anteil um 4 Punkte auf 16 Prozent. Bei den Institutionellen schrumpfte das Bärenlager um 2 Punkte auf 39 Prozent und der neutrale Anteil um ebenfalls 2 Punkte auf 20 Prozent.

Laut Goldberg könnte sich der Mut der neuen Optimisten auch aus der Erfahrung heraus speisen, dass DAX-Korrekturen in den Monaten zuvor immer wieder aufgefangen und stärkere Kurseinbrüche damit frühzeitig im Keim erstickt wurden. "Man könnte auch von einer gelernten Sorglosigkeit sprechen", so der Spezialist für Behavioral Finance. "Damit hat sich die bereits in der Vorwoche festgestellte Belastung für den DAX deutlich vergrößert", sagt er. Denn die neuen Optimisten blieben dem DAX nicht allzu lange treu, wenn dieser nicht alsbald Kursgewinne liefere. Sollte sich dagegen die Abwärtsbewegung des DAX fortsetzen, müsste zusätzlich die Notbremse gezogen werden.

In den USA hat sich die Stimmung unter den Privaten kaum verändert. Der Bullen-Anteil verharrte laut der neuen AAII-Umfrage mit 35,3 Prozent mehr oder weniger auf dem Niveau der Vorwoche. Das Bärenlager schrumpfte um 1,8 Punkte auf 29,4 Prozent, der neutrale Anteil wuchs um 2,3 Punkte auf 35,3 Prozent.

