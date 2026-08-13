DAX 26.480 +0,6%ESt50 6.572 +0,6%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,25 +1,8%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.096 +0,2%Euro 1,1538 +0,1%Öl 87,2 -2,0%Gold 4.388 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

SENTIMENT/Gute Laune ohne Übermut bei US-Anlegern

DOW JONES--Unverändert eine positive Stimmung herrscht bei den US-Anlegern. Dank der guten Berichtssaison und vor allem zuversichtlichen Signalen aus dem KI-Bereich gibt es dort wenig Grund zum Pessimismus. Das zeigt die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII. Das Lager der Bullen hat sich danach in der Vorwoche nur leicht reduziert auf 34,7 Prozent aller Anleger nach erhöhten 37,0 Prozent in der Vorwoche.

Werbung

Allerdings sind die ehemaligen Bullen nicht negativ geworden, sondern nur ins Neutralen-Lager gewechselt. Im Handel wird dies als Zeichen für Gewinnmitnahmen nach der langen Rally gesehen. Von Überspekulation oder Übermut bei Anlegern sei derzeit nichts zu sehen. Die Zahl der Neutralen stieg auf 27,4 Prozent an nach 25,0 Prozent in der Vorwoche. Die Anzahl der Bären reduzierte sich sogar marginal auf 37,9 nach zuvor 38,0 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 04:14 ET (08:14 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.