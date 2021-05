SENTIMENT/Gute Laune ohne Überspekulation

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter bullisch sind die Marktteilnehmer dies- und jenseits des Atlantiks gestimmt. Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, kletterte der Anteil der Bullen unter den Wall-Street-Anlegern auf 37,0 Prozent. Gleichzeitig ging die Anzahl der Bären auf 26,3 Prozent nach zuvor 27,0 Prozent zurück. Überspekulation ist damit nicht zu erkennen, denn das Bärenlager war innerhalb der vergangenen zwei Monate schon einmal auf rund 20 Prozent geschrumpft und die Optimisten hatten Anfang April in der Spitze fast 57 Prozent Marktanteil.

Das Bild in Deutschland ist indes gespaltener. Hier spricht Sentiment-Experte Joachim Goldberg von "heimischem Pessimismus und internationalem Optimismus". Vor allem professionelle Anleger seien hier weiter skeptisch. Der Sentiment-Index dieser Anlegergruppe stehe bei minus 23 Punkten, was "ziemlich tief" sei. Private Anleger hätten sich vor allem in eine abwartende Stellung zurückgezogen. Allerdings stehe auch hier ihr Sentiment-Index mit minus 6 Punkten auch unterhalb der Nullmarke.

Goldberg vermutet hinter dieser Entwicklung, dass die hiesigen Profis auf dem Rekordstand des DAX neue Short-Positionen aufgebaut hätten, aber die internationalen Anleger ausgenommen bullisch für europäische Aktien gestimmmt seien. Per Saldo könnten die hiesigen Pessimisten daher Kursabtaucher ab 14.800 DAX-Punkten als zweite Kaufchance begreifen. Dazu sei nach oben die Gefahr eines Short-Squeeze nicht unerheblich.

