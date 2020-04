SENTIMENT/Hälfte der Privatanleger pessimistisch für Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--So pessimistisch gegenüber den Aktienmärkten waren die Privatanleger wohl selten eingestellt. Rund die Hälfte von ihnen ist an der Wall Street und auch am deutschen Aktienmarkt nun im Bärenlager angekommen. Außerdem ist der Anteil der Marktteilnehmer, die von der Seitenlinie dem Geschehen zuschauen, auf ein historisch niedriges Niveau gefallen. Für die US-Börsen wertet Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest es aber positiv, dass das Sentiment bei einem Rückschlag in den Kursen mächtig in die Knie geht.

In den USA liegt laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey der Anteil der Optimisten nur noch bei 24,9 Prozent und damit 10 Prozentpunkte tiefer als vor Wochenfrist. Neutral sind 25,1 Prozent der Befragten gestimmt, was einem kleinen Plus von 2,7 Prozentpunkten entspricht. Das Bärenlager ist um 7,3 Prozentpunkt auf nun 50 Prozent gestiegen, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von 30,5 Prozent.

Die zu beobachtende abwartende Haltung der Privatanleger in Deutschland hat sich nach Aussage von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg für manch einen Investor ausgezahlt, denn die neuen Engagements auf fallende Kurse seien mit hoher Wahrscheinlichkeit zu höheren Einstandspreisen entstanden.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind 52 Prozent der Privaten pessimistisch gestimmt, das ist ein Plus von 5 Prozentpunkten. Nur noch 11 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein Minus von 3 Prozentpunkten. Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland schrumpfte um 2 Punkte auf 37 Prozent.

April 23, 2020 05:01 ET (09:01 GMT)