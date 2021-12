SENTIMENT/Im Lager der Bären wird es voll

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Lager der Bären wird es voller. Sowohl in Deutschland wie auch an der Wall Street werden Privatanleger pessimistischer, was den Aktienmarkt betrifft. Aber vielleicht sind es auch die aktuell extrem großen Schwankungen, die die Anleger zunächst aus dem Markt drängen. Im DAX ist zu beobachten, dass sich viele der ehemaligen Bullen direkt an die Seitenlinie begeben haben.

In Deutschland fiel der "Bullenanteil" der Privatanleger um deutliche 10 Prozentpunkte auf 43 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bären stieg um fünf Prozentpunkte auf 33 Prozent, der Anteil des neutralen Lagers kletterte ebenfalls um fünf Prozentpunkte auf nun 24 Prozent.

Auch in den USA leert sich das Lager der Bullen, denen sich hier ehemals "Neutrale" anschließen und gemeinsam ins Lager der Bären wechseln. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey fiel der Anteil der Bullen von 29,7 auf 25,5 Prozent. Dies liegt ebenfalls deutlich unter dem historischen Mittel bei 38 Prozent. Das Lager der Pessimisten stellt nun mit 39,3 (30,5) Prozent die größte Gruppe unter den US-Privatanlegern. Von der Seitenlinie schauen 35,4 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 39,8 Prozent in der Vorwoche.

December 16, 2021 05:50 ET (10:50 GMT)