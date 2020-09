SENTIMENT/Institutionelle Anleger werden bullisch

Von Herbert Rude

Die Entwicklung des Sentiments am deutschen Aktienmarkt verheißt nichts Gutes, wie Behavioral-Finance-Analyst Joachim Goldberg mit Blick auf die Ergebnis der neuen Anlegerumfrage der Deutschen Börse sagt. Verglichen mit der Umfrage zur Mitte vergangener Woche stieg der Anteil der Bullen unter den institutionellen Anlegern um 11 Prozentpunkte auf 46 Prozent. Weil das neutrale Lager um 13 Punkte auf 16 Prozent zurückging, zog auch der Bärenanteil etwas an, und zwar um 2 Punkte auf 38 Prozent.

Ganz anders allerdings die Privatanleger: Hier wuchs das Bärenlager um 8 Punkte auf 39 Prozent. Der neutrale Anteil schrumpfte um 6 Punkte auf 23 Prozent, der Anteil der Bullen um 2 Punkte auf 38 Prozent.

"Der relativ deutliche Optimismus bei den institutionellen Investoren stellt für den DAX eine Belastung dar", sagt Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. Er sei so hoch wie zuletzt Anfang März dieses Jahres. Auf höherem Niveau im DAX drohten nun Abgaben aus Gewinnmitnahmen, möglicherweise zwischen 13.050 und 13.100 Zählern. Im Falle erneuter Kursrückgänge fehlten naturgemäß durch die jüngsten Käufe Nachfrager, die dem DAX normalerweise eine Stütze wären, sagt er. Zudem deute der schwächelnde Euro auf internationale Kapitalabflüsse aus den Aktienmärkten der Eurozone hin.

US-Privatanleger pessimistisch

Unter den US-Privatanlegern ist die Entwicklung wiederum ähnlich wie bei den deutschen Privatanlegern: Das Bärenlager wuchs laut der neuen AAII-Umfrage um 5,6 Prozentpunkte auf 46 Prozent. Der Anteil der Bullen schrumpfte um 7,1 Punkte auf 24,9 Prozent. Das neutrale Lager nahm leicht um 1,5 Punkte auf 29,1 Prozent zu.

Hier sind die Bullen also sogar klar in der Minderheit und die Bären klar in der Mehrheit.

