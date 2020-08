SENTIMENT/Keine Spur von Euphorie

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz der laufenden Aktienrally zeigen sich an den Märkten noch keine Zeichen von Euphorie - zumindest wenn man den neuesten Sentiment-Angaben folgt. Die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII weist gerade einmal 32,1 Prozent Bullen, also Optimisten, an der Wall Street aus. Das ist noch nicht einmal das historische Durchschnittsniveau von 38,0 Prozent. Dabei vergrößerte sich das Bullenlager in der vergangenen Woche auch lediglich um 1,7 Prozentpunkte. Gleichzeitig nahm der Anteil der neutralen Anleger um 1,1 Punkte auf 28,3 Prozent zu.

Damit ist das Sentiment der US-Aktiensparer weiter tief im negativen Lager. Denn auch es hier um 2,8 Prozentpunkte nach unten ging, beträgt dieser Anteil immer noch 39,6 Prozent. Das liegt weit über dem historisch normalen Anteil der Skeptiker von 30,5 Prozent.

Im DAX werden nur Kleinanleger optimistischer

Ähnliches kann Sentiment-Experte Joachim Goldberg zum deutschen Aktienmarkt vermelden. Hier haben die institutionellen Anleger einen Teil ihrer bärischen Engagements zurückgefahren, agierten jedoch weiter mit großer Zurückhaltung.

Deutlicher ins Bullenlager seien nur die Privatanleger gewechselt, stellt Goldberg fest. Denn bei ihnen habe es einen starken Stimmungswechsel gegeben: So sei eine größere Gruppe von Pessimisten fast komplett zu den Optimisten übergewechselt.

Allerdings haben sich selbst mit diesen Anpassungen für Joachim Goldberg erst die Schieflagen in den beiden Umfragegruppen verringert, einen größeren DAX-Impuls hält er deswegen für noch nicht wahrscheinlich. Unter dem Strich sieht Goldberg den DAX bei dieser Gemengelage für nach unten gut abgesichert. Nach oben sei durch die neuen Optimisten mit kurzfristigen Gewinnmitnahmen zwischen 13.400 und 13.450 Zählern zu rechnen.

