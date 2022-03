SENTIMENT/Massiver Stimmungsumschwung an Wall Street

FRANKFURT (Dow Jones)--Einen massiven Stimmungsumschwung in Richtung "bullisch" an Wall Street zeigt die aktuelle Umfrage des Investmentverbands AAII. Nach einem mehrwöchigen Angsttrend angesichts des Ukraine-Krieges hat die niedergeschlagene Stimmung wohl ihren Höhepunkt überschritten. Das Maximum des Pessimismus wurde vor einer Woche erreicht mit einem Bären-Lager von fast 50 Prozent an der Wall Street. Solche Werte sind für US-Börsen völlig unüblich: Im historischen Schnitt sind nur knapp über 30 Prozent der Anleger Bären.

Die aktuellen Werte zeigen nun, dass der Negativtrend gebrochen wurde: Das Bullen-Lager sprang auf 32,8 Prozent an nach nur 22,5 Prozent in der Vorwoche. Umgekehrt brach die bärische Überzeugung zusammen, ihr Lager schrumpfte auf 35,4 Prozent nach noch 49,8 Prozent in der Vorwoche. Der Stimmungsumschwung fand dazu rapide statt, das Lager der Neutralen stieg nur geringfügig an.

Lage auch im DAX stabilisiert

Auch in Deutschland macht Sentiment-Experte Joachim Goldberg einen Pessimismus bei den Anlegern aus, der stabilisierend wirken könnte. Sowohl professionelle als auch private Marktteilnehmer seien eher passiv geblieben und an den jüngsten Kursanstiegen nicht beteiligt gewesen. Im DAX dürfte sich daher nach unten Kaufinteresse aufbauen - vor allem ab dem Bereich um 13.700/13.750 Punkten.

Vieles spreche derzeit für eine Beruhigung des Geschehens: Auf neue Nachrichten aus der Ukraine reagiere der Markt nur noch verhalten und die Handelsbandbreite im DAX nehme ab. Goldberg sieht daher auch am deutschen Markt erste Anzeichen, dass das Schlimmste an den Aktienmärkten überstanden sein könnte.

March 24, 2022 04:54 ET (08:54 GMT)