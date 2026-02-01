DAX25.185 +1,3%Est506.069 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.988 +1,1%Euro1,1876 ±-0,0%Öl68,98 -0,9%Gold5.059 -0,5%
SENTIMENT/Neutrale wechseln ins Bären-Lager

12.02.26 11:09 Uhr

DOW JONES--Deutlich zugenommen hat das Bären-Lager an Wall Street in der vergangenen Woche. Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, sprang ihr Anteil auf 38,1 Prozent an, während er in der Vorwoche nur bei 29,0 Prozent gelegen hatte. Grund dürften wohl die Verwerfungen im KI-Sektor sein. Allerdings wurden dabei keine Bullen konvertiert, die neuen Bären speisten sich vor allem aus dem Lager der zuvor Neutralen. Diese verringerten sich auf 23,3 nach zuvor 31,3 Prozent. Die Bullen verblieben mit 38,5 Prozent nur etwa einen Punkt unter der Vorwoche.

Wer­bung

In Deutschland hat sich derweil wenig getan an der Börse. Auf die geringen Kursbewegungen deutscher Bluechips reagierten professionelle Investoren nur an der Oberseite mit Gewinnmitnahmen, wie Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Auftrag der Börse Frankfurt feststellt. Nur rund 6 Prozent der Profi-Anleger haben Aktien verkauft, 6 Prozent seien short gegangen. "Die übrigen Bären haben sich nicht bewegt und an der Seitenlinie ist es mit 36 Prozent ziemlich voll", stellt Goldberg mit Blick auf die Neutralen fest.

Angesichts des fehlenden Trends versuchten wohl zahlreiche Trader, die Spanne zu handeln. Der Sentiment-Index dieser Gruppe steht auf der neutralen Nulllinie. Private Anlegerinnen und Anleger haben sich indes kaum bewegt. Insgesamt sei die sentimenttechnische Situation des DAX leicht positiv.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 05:10 ET (10:10 GMT)