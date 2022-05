SENTIMENT/Polarisierung - Neutrale Instis positionieren sich

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Sentiment am deutschen Aktienmarkt driftet auseinander: Im institutionellen Lager positionieren sich die bisher neutral eingestellten Marktteilnehmer - und zwar in beide Richtungen. Bei den Privaten überwiegt die Skepsis nun noch etwas stärker als zur Umfrage in der vergangenen Woche.

Bei den institutionellen Anlegern wuchs das Lager der Optimisten laut der neuen Umfrage der Deutschen Börse zum DAX-Sentiment nun um 7 Prozentpunkte auf 47 Prozent, damit stellen sie klar die Mehrheit. Allerdings wuchs auch das Bärenlager um 7 Prozentpunkte auf nun 34 Prozent. Das neutrale Lager schrumpfte damit um 14 Prozentpunkte auf nur noch 19 Prozent.

Bei den Privaten ging der Bullenanteil dagegen um 3 Prozentpunkte auf nur noch 32 Prozent zurück. Der Bärenanteil wuchs um 4 Prozentpunkte auf 41 Prozent, damit sind die Pessimisten nun hier in der Mehrheit. Das neutrale Lager schrumpfte um einen Prozentpunkt auf 27 Prozent.

"Unter dem Strich ist der DAX durch den per Saldo leichten Optimismus der institutionellen Investoren belastet", sagt Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. Damit sei der DAX an der Unterstützung bei 13.650 bis 13.600 schlechter geschützt als am Widerstand von 14.250 bis 14.300 Punkten. Allerdings meint der Analyst für Behavioral Finance auch, die großen Impulse gingen derzeit von langfristigen Kapitalströmen auch aus dem Ausland aus.

Stimmung unter US-Privatanlegern drastisch verschlechtert

Wieder stark verschlechtert hat sich laut neuen AAII-Umfrage die Stimmung unter den US-Privatanlegern. Hier schrumpfte das Lager der Bullen verglichen mit der Umfrage zur Mitte vergangener Woche nun um 6,2 Prozentpunkte auf nur noch 19,8 Prozent. Das Bärenlager baute seine absolute Mehrheit weiter aus, und zwar um 3,1 Prozentpunkte auf 53,5 Prozent. Der neutrale Anteil wuchs um 3,1 Prozentpunkte auf 26,7 Prozent. Das Sentiment gilt als Kontraindikator.

