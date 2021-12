SENTIMENT/Privatanleger kaufen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit ruhiger Hand haben die Anleger die jüngste Kursschwäche im DAX ausgestanden. Wie der aktuellen DAX-Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil der Institutionellen im Vergleich zur Vorwoche um 1 Prozentpunkt auf 47 Prozent gestiegen. Bei den Privatanleger stieg der Anteil um 5 Prozentpunkte auf 53 Prozent. Der Bärenanteil fiel bei den Profis auf 26 Prozent (-1) und bei den Privaten auf 28 Prozent (-5). Damit sind unverändert 27 Prozent der Profianleger neutral gestimmt und unverändert 19 Prozent der Privatanleger.

Für Sentiment-Analyst Joachim Goldberg ist es bemerkenswert, dass die niedrigen Preise von den Institutionellen weder zum Einstieg noch zu Gewinnmitnahmen genutzt worden seien. Bei den privaten Anlegern habe es mehr Resonanz gegeben. Goldberg vermutet, dass "langfristige Quellen" gekauft hätten. Die Zurückhaltung der hiesigen mittelfristig orientierten Investoren sei eine gute Nachricht. Gewinnmitnahmen stünde nicht viel im Wege. Nach unten sieht er nicht mehr so viel potentielle Nachfrage.

Etwas optimistischer sind auch die US-Privatanleger gestimmt. Laut der wöchentlichen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) ist der Bullenanteil auf 29,7 Prozent nach 26,7 Prozent in der Vorwoche gestiegen. Der Bärenanteil fiel deutlich auf 30,5 Prozent nach zuvor 42,4 Prozent. Die Mehrzahl der Bären wechselte ins Lager der Neutralen - dieses legte entsprechend auf 39,8 Prozent nach 31 Prozent in der Vorwoche zu.

December 09, 2021 07:25 ET (12:25 GMT)