SENTIMENT/Privatanleger schauen Treiben an den Börsen vermehrt zu

19.02.26 09:11 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung unter den Privatanlegern in den USA wie auch in Deutschland ist gegenüber der Vorwoche verhältnismäßig stabil geblieben. Während die Aktienindizes seitwärts tendieren und sich die Anleger defensiver positionieren, wechseln sie vermehrt an die Seitenlinie und schauen dem Treiben an den Börsen vermehrt zu. Während in Deutschland die neuen "Neutralen" aus dem Bullenlager kommen, kommt der Zulauf der US-Privatanleger aus den Lager der Bullen und Bären.

Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey per 18. Februar hervorgeht, fiel der Anteil der Bären auf 36,9 nach 38,1 Prozent. Der Wert liegt damit weiter über dem historischen Durchschnittsniveau von 31 Prozent. Der Anteil der Optimisten fiel von 38,5 auf 34,5 Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger legte im Gegenzug von 23,3 auf nun 28,6 Prozent zu.

Während der DAX gegenüber der vorigen Umfrage nahezu auf der Stelle trat, zeigte sich die Stimmung unter den Privatanlegern in Deutschland extrem stabil. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, fiel der Bullenanteil um 2 Prozentpunkte auf nun 47 Prozent. Das Bärenlager verharrte bei 29 Prozent. Der Anteil der Neutralen stieg um jene 2 Prozentpunkte auf 24 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 03:11 ET (08:11 GMT)