SENTIMENT/Privatanleger verlassen in Scharen das Bärenlager

FRANKFURT (Dow Jones)--Sowohl an der US-Börse wie auch in Deutschland verlassen die Privatanleger das Lager der Bären. Während beim DAX-Stand von 19.000 Zählern zuletzt gute Käufe an den Markt kamen, liegt der S&P-500 auf einem Allzeithoch. Wer 2024 im Lager der Bullen unterwegs war, konnte gutes Geld verdienen. Der S&P-500 hat seit Jahresbeginn um gut 21 Prozent zugelegt, der DAX-Kursindex immerhin um 11 Prozent.

Wie aus dem wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen auf 49 von 45,5 Prozent. Der Wert liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt von 37,5 Prozent. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren fiel dagegen deutlich von 27,3 auf 20,6 Prozent. Das Lager der neutral Gestimmten stieg auf 30,4 nach 27,6 Prozent in der Vorwoche.

Einen ähnlichen Trend zeigt die jüngste Umfrage unter Privatanlegern in Deutschland. Dort haben viele ehemalige Pessimisten offensichtlich den DAX-Rücksetzer unter die 19.000er Marke genutzt, um sich für einen neuerlichen DAX-Anstieg zu positionieren. Für Sentiment-Analyst Joachim Goldberg ist der darauffolgende Anstieg des DAX bislang "überschaubar". Dies wertet er als Indiz, dass signifikante langfristige Kapitalzuflüsse (aus dem Ausland) ausgeblieben seien.

Der Bullenanteil unter den Privatanlegern legte um 6 Prozentpunkte auf 55 Prozent zu, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Bärenlager schrumpfte um 9 Prozentpunkte auf 28 Prozent. Der Anteil der Neutralen stieg um 3 Prozentpunkte auf 17 Prozent.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 10, 2024 04:27 ET (08:27 GMT)