SENTIMENT/Privatanleger werden pessimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die jüngsten Sentimentumfragen unter den Privatanlegern in Deutschland und in den USA zeigen einen Wechsel in das Lager der Bären. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, fiel der Bullenanteil der Privatanleger um 12 Prozentpunkte auf nun 45 Prozent. Damit trauten 12 Prozent aller Befragten dem DAX offenbar keine weiteren Kurssteigerungen zu und hätten deshalb zur Hälfte Gewinne mitgenommen, folgert Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Hier werde in diesem Jahr wohl nicht mehr auf eine Schlussrally gesetzt.

Die Hälfte der ehemaligen Bullen wechselte ins Lager der Bären, nun sind 32 Prozent (plus 6 Prozentpunkte) pessimistisch gestimmt. 23 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein Plus von ebenfalls 6 Prozentpunkten.

Per Saldo handele es sich zumindest aus Sentiment-technischer Sicht um gute Nachrichten für den DAX. Denn die Pessimisten von heute dürften Goldberg zufolge auf niedrigerem Niveau unter 13.000 Zählern zumindest teilweise ihre "bearishen" Engagements zurückdecken. Sollte der DAX auf diesen Rücksetzer jedoch verzichten und sich direkt weiter in Richtung des Rekordhochs bei 13.795 Punkten entwickeln, könne es sogar noch vor Weihnachten zu einem kleinen Short-Squeeze kommen.

Ein vergleichbarer Stimmungsumschwung ist auch bei den Privatanlegern an der Wall Street zu erkennen. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey fiel das Bullenlager um einen Prozentpunkt auf nun 48,1 Prozent. Im Lager der Pessimisten befinden sich 26,9 Prozent und damit 4,2 Prozentpunkte mehr als vor Wochenfrist. Neutral sind nun 25,1 Prozent der Befragten gestimmt, was einem minus von 3,2 Prozentpunkten entspricht.

December 10, 2020