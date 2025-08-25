DAX24.270 ±-0,0%ESt505.463 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.640 -0,4%Euro1,1654 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.339 -0,2%
SENTIMENT/Privatanleger zunehmend bearisch

21.08.25 09:22 Uhr

DOW JONES--Die Privatanleger in Deutschland werden vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole vorsichtiger. Während es dem DAX momentan versagt ist auf neue Hochs zu klettern und die Bereitschaft nach Absicherungen steigt, findet ein Wechsel aus dem Bullen- in das Bärenlager statt. Der Bullenanteil unter Privatanlegern fiel um 9 Prozentpunkte auf nun 37 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Bärenlager stieg um deutliche 10 Prozentpunkte auf nun 44 Prozent. Der Anteil der Neutralen ging um einen Prozentpunkt auf nun 19 Prozent zurück.

Vergleichsweise stabil ist die Stimmung an der Wall Street, wobei hier das Lager der Bären schon länger recht gut gefüllt ist. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern am 30. August hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen leicht auf 30,8 von 29,9 Prozent. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren fiel dagegen von 46,2 auf 44,8 Prozent, was allerdings weiterhin deutlich über dem historischen Durchschnitt von 31 Prozent liegt. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger stieg gegenüber der Vorwoche von 24,0 auf nun 24,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 03:23 ET (07:23 GMT)