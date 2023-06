SENTIMENT/Privatanlegern im DAX weniger bearisch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die jüngsten Umfragen unter Privatanlegern zeigen keine großen Veränderungen der Stimmung. Allenfalls am deutschen Aktienmarkt ist zu erkennen, dass sich das Lager der Bären leicht geleert hat. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, den zwischenzeitlichen Rücksetzer im DAX dazu genutzt haben, ihre Position zu schließen. Ein Teil von ihnen ist an die Seitenlinie gewechselt und könnte von dort aus dem Treiben an der Börse zuschauen, während sie sich in den Ferien befinden.

Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland stieg in der zurückliegenden Woche um zwei Prozentpunkte auf 28 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bären fiel um 5 Punkte auf 45 Prozent, während der Anteil der Neutralen um 3 Punkte auf 27 Prozent stieg.

In den USA bleibt die Stimmung unter Privatanlegern trotz steigender Kurse verhalten. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, schrumpfte dort das Bärenlager zwar leicht, so fiel der Anteil der Pessimisten von 27,8 auf 27,5 Prozent. Auch der Anteil der Bullen fiel und zwar auf 41,9 (Vorwoche: 42,9) Prozent. Zulauf erhielt das Lager der neutral gestimmten Privatanleger, das auf 30,6 Prozent der Befragten stieg nach 29,4 Prozent in der Vorwoche.

