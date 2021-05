SENTIMENT/Stabile Simmungslage unter den Privatanlegern

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem der DAX wie auch die Indizes an der Wall Street in den vergangenen Tagen mehr oder weniger auf der Stelle traten, spiegelt sich dies auch in der kaum veränderten Stimmungslage unter den Privatanlegern wieder. So gab es bei den US-Privatanlegern, wie bereits in der Vorwoche zu beobachten, nur kleinste Veränderungen. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey schrumpfte das Bullenlager auf 36,4 Prozent nach 37 in der Vorwoche. Im Lager der Pessimisten befinden sich 26,4 (26,3) Prozent. Von der Seitenlinie schauen 37,2 Prozent dem Geschehen an der Wall Street zu, nach 36,7 in der Vorwoche.

In Deutschland war dagegen einen kleinere Abwanderung von ehemaligen Bullen an die Seitenlinie zu beobachten. Sentiment-Analyst Joachim Goldberg spricht von der Glattstellung bearisher Engagements. Genau genommen befindet sich nun ein recht großer Teil der Akteure bei den neutral gestimmten Investoren - mit 31 Prozent (+3 Prozentpunkte) aller Befragten erreicht diese Gruppe den zweithöchsten Stand in diesem Jahr. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, erhöhte sich der Bullenanteil der Privatanleger um 1 Prozentpunkt auf 34 Prozent. Das Lager der Bären schrumpfte um 4 Prozentpunkte auf 35 Prozent.

