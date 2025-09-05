SENTIMENT/Starker Pessimismus steigt noch weiter

DOW JONES--Wieder deutlich bärischer ist die Stimmung an der Wall Street geworden. Wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, sind nun wieder 43,4 Prozent der US-Anleger negativ eingestellt. In der Vorwoche waren es noch 39,4 Prozent. Der Zulauf kommt gleichmäßig von Konvertiten aus dem Lager der Neutralen und der Bullen. Die Zahl der positiv eingestellten Investoren sinkt auf 32,7 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Damit sind die historischen Verhältnisse an der Wall Street weiterhin extrem verzerrt: Das Bullen-Lager ist rund 5 Prozentpunkte kleiner als im langjährigen Durchschnitt. Umgekehrt ist das Bären-Lager sogar über 12 Prozentpunkte größer als historisch üblich.

Auch in Deutschland gibt es viel Pessimismus, wie die aktuelle Umfrage von Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Auftrag der Börse Frankfurt zeigt. Von den Profis wechselten einige sowohl auf die Long- als auch auf die Short-Seite, nur bei den Privaten setzt niemand mehr auf steigende Preise, wie er feststellt. Die Sentiment-Indizes für beide Gruppen liegen deutlich im negativen Bereich bei -18 und -12 Punkten.

Goldberg unterstreicht, dass mit 47 Prozent nahezu die Hälfte aller Profis negativ gestimmt sind und sieht dahinter viel echten Pessimismus. Es habe zudem so gut wie keine Gewinnmitnahmen der Bären gegeben: "Die Angst vor weiteren Kursverlusten war offensichtlich stärker, als der Wunsch, Gewinne festzuschreiben". Bei Privatanlegern habe es eine Wanderung vom Bullen- zum Bärenlager gegeben.

Wer­bung Wer­bung

Nachrichtlich habe besonders das Thema Staatsschulden belastet. So die Warnung von US-Hedge-Fondsmanager Ray Dalio vor einer US-Finanzkrise oder der Anstieg der Renditen an den Bondmärkten, wo britische Gilts mit 30-jähriger Laufzeit ein neues 27-Jahreshoch markierten.

In der Summe habe sich an der sentiment-technischen Situation des DAX aber gegenüber der Vorwoche nicht viel verändert, stellt Goldberg fest. Die Pessimisten von heute könnten demnächst als Nachfrager auftreten. Im DAX vermutet er sie daher als Stütze an der Unterseite bei 23.200/250 Zählern.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 06:18 ET (10:18 GMT)