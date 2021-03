SENTIMENT/Stimmung an der Wall Street euphorisch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung der Privatanleger in den USA ist gut. "Die Stimmung muss mittlerweile als euphorisch bezeichnet werden", heißt es aus dem Hause der HSBC. So ist der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern auf 50,9 Prozent angewachsen, während nur noch 20,6 Prozent "bearish" eingestellt sind - beides jeweils absolute Extremwerte. Der "Wellenreiter" verweist zudem auf den bullishen Anteil der US-Börsenbriefschreiber, der in der vergangenen Woche von 55,9 auf 57,4 Prozent stieg.

Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey stieg das Bullenlager auf nun 50,9 Prozent nach 48,9 in der Vorwoche. Im Lager der Pessimisten befinden sich 20,6 Prozent nach 23,6 in der Umfrage zuvor. Das neutrale Lager profitierte leicht, nun schauen 28,5 Prozent von der Seitenlinie dem Geschehen an der Wall Street zu, nach 27,5 in der Vorwoche.

DAX-Anleger nehmen nahe Rekordhoch Gewinne mit

Die optimistischen Privatanleger in Deutschland haben die Kurse nahe der Rekordmarke im DAX dagegen dazu genutzt, Gewinne mitzunehmen. Hierzulande hat sich das Lager der Optimisten verringert, wobei sich etwa die Hälfte der abgewanderten Bullen mit Gewinnmitnahmen begnügte und sich die andere Hälfte vermutlich in den steigenden Markt hinein direkt ins Bärenlager begab. Nach Ansicht von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg sind es weniger politische denn preisliche Signale, die Anleger auf die Short-Seite locken.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, fällt der Bullenanteil der Privatanleger um 7 Prozentpunkte auf nun 41 Prozent. Das Lager der Bären erhöhte sich dagegen um 4 Prozentpunkte auf 32 Prozent. 27 Prozent der Privatanleger schauen nun von der Seitenlinie zu, was einem Plus von 3 Prozentpunkten entspricht.

March 25, 2021