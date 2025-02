SENTIMENT/Stimmung an Wall Street besser - Skepsis im DAX

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Wieder leicht verbessert hat sich das Sentiment an der Wall Street. Nach drei Wochen mit steigender Bären- und fallender Bullen-Zahl zeigt die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII, dass sich das Bullenlager auf 29,2 Prozent vergrößert hat von sehr geringen 28,4 Prozent in der Vorwoche. Der Bärenanteil ging auf 40,5 Prozent zurück - von sehr hohen 47,3 Prozent. Die ehemaligen Bären haben aber hauptsächlich ins Lager der Neutralen gewechselt. Dieses wuchs auf 30,3 von 24,3 Prozent. Von Überspekulation an der Wall Street kann bei dieser Gemengelage nicht geredet werden.

In Deutschland stellt Sentiment-Experte Joachim im Rahmen seiner Umfrage für die Börse Frankfurt fest, dass die DAX-Rally vornehmlich auf das Konto ausländischer Investoren gegangen ist. Dies habe auch die jüngste Umfrage der Bank of America unter internationalen Fondsmanagern ergeben.

Sie hätten ihre Aktienengagements in Richtung Eurozone umgeschichtet. Allerdings hätten dieser Nachfrage auch institutionelle Investoren gegenübergestanden, die sich zum fünften Mal hintereinander auf die Short-Seite geschlagen hätten. Mittlerweile setzten 58 Prozent der Befragten auf einen fallenden DAX.

Die heimische Stimmung gegenüber dem DAX hat sich insgesamt sogar noch weiter verschlechtert. Der Börse Frankfurt Sentiment-Index ist zum fünften Mal in Folge gefallen, und zwar um 7 Punkte auf einen neuen Stand von -26. Für Goldberg sind daher die Aussichten für den DAX unverändert gut, zumal das Börsenbarometer durch eine zusätzliche Short-Squeeze weiteren Auftrieb erfahren könnte.

February 20, 2025