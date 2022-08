SENTIMENT/Stimmung der Anleger verbessert sich weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter nach oben dreht die Stimmung der Anleger an der Wall Street. Wie die wöchentliche Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, stieg der Anteil der Bullen auf 30,6 Prozent an, nach nur 27,7 Prozent in der Vorwoche. Umgekehrt sank das Bären-Lager auf 38,9 Prozent nach noch über 40 Prozent in der Vorwoche. Auch die Fraktion der neutral eingestellten Anleger reduzierte sich auf 30,6 Prozent. Der Trend zu einer positiveren Einschätzung der Aktienmärkte hält damit auch.

Auch in Deutschland merken Anleger langsam, dass es keine echte Bedrohung der Börsen durch eine Rezession gibt. Wie Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner wöchentlichen Datenerhebung für die Börse Frankfurt feststellt, findet sich "keine überzeugende Mehrheit mehr für die Annahme, dass wir uns noch in einem übergeordneten Bärenmarkt befinden".

Zwar habe sich zum vierten Mal hintereinander bei den institutionellen Investoren die Zahl der Optimisten verringert; einigen von ihnen habe der DAX durch seine blendende Performance seit Mitte Juli sogar aus früheren Schieflagen geholfen. Interessanterweise habe sich jedoch der Anteil der Pessimisten in diesem Zeitraum trotzdem nicht erhöht. "Denn fast alle früheren Optimisten haben sich während dieses Zeitraums an die Seitenlinie begeben. Offenbar mit der Absicht, auf tieferem Niveau wieder einzusteigen", vermutet Goldberg.

Gründe dafür macht er in der Nachrichtenlage aus, wo es genau genommen keine Überraschungen gegeben habe. Die US- Zinserhöhung sei so erfolgt wie erwartet und die institutionellen Marktakteure schienen sich offenbar an die Marktrisiken gewöhnt zu haben.

Auch bei Privatanlegern habe sich die Stimmung verbessert, die Kluft in den Meinungen zwischen beiden Anlegergruppen sei zusammengelaufen. Bei den Institutionellen habe sich der Stimmungwandel aber nur halbherzig vollzogen. Per Saldo wertet Goldberg die Stimmungslage daher als nicht ungünstig: Denn die Optimisten, die sich an die Seitenlinie begeben haben, dürften bei einem interessanten Rücksetzer des DAX auf niedrigerem Niveau (möglicherweise zwischen 13.000 und 13.050 Zählern) wieder als Käufer zurückkommen und dem DAX eine Stütze sein.

August 04, 2022 04:50 ET (08:50 GMT)